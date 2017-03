Wethouder Beerten heeft om 14:40 uur dinsdagmiddag de radiostudio van N1 officieel geopend. Hij zei ervan overtuigd te zijn dat in het vervolg veel mensen voor het raam van de studio zullen staan kijken. Bij de omroep, naast de kassa van LUX, liet Beerten een aantal ballonnen los en daarmee was N1 officieel ‘in de lucht’. Een half uur later opende wethouder Hannie Kunst de televisiestudio en de redactieruimte van N1.

De televisiestudio en andere technische ruimten zijn boven de parkeergarage ondergebracht. In dit kantoorgebouw aan de Arsenaalgas is ook de redactie van N1 werkzaam.

Vanmorgen om 6:00 uur trapte Gerry van de Velde met zijn Ontbijtshow als eerste af op de radio. En om 20:00 uur wordt het eerste nieuwe N1 Nieuws vanuit een compleet nieuw decor uitgezonden. Daarna volgt een gloednieuwe programmering in een nieuwe vormgeving!